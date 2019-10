Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 12:30

NOTIZIARIO DEL 4 OTTEOBRE 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E ROMANINA

IN INTERNA CODE TRA APPIA E ARDEATINA

RALLENTAMENTI PER LAVORI SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 VERSO IL CENTRO, C’È UN RESTRINGIMENTO NELLA CARREGGIATA CENTRALE DA TORCERVARA ALLA TOGLIATTI,

A ROMA OGGI FINO ALLE 14 PREVISTA MANIFESTAZIONE NEI PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. DURANTE LA PROTESTA SARANNO DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA

LAVORI SULLA CASSIA, CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA SUTRI E IL BIVIO DI NEPI

SULLA FLAMINIA CODE PER LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE TRA MALBORGHETTO E IL CIMITERO FLAMINIO

IN INGRESSO A ROMA ANCORA CODE SULLA CASILINA DA FINOCCHIO

SULLA PROVINCIALE ALBANO-TORVAIANICA LUNGHE CODE PER LAVORI DI PLANTUMAZIONE DA PAGLIAN CASALE A PRATICA DI MARE NELLE DUE DIREZIONI RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA LAURENTINA TRA SELVOTTA E SANTA PROCULA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO INFORMIAMO CHE DOMANI 5 E DOMENICA 6 OTTOBRE FINO ALLE ORE 20.00 VERRA’ POTENZIATA LA CIRCOLAZIONE SULLA FL1 PER PERMETTERE UN MIGLIO AFFLUSSO E DEFLUSSO ALLA FIERA DI ROMA IN VISTA DELL’EVENTO ROMICS.

POTENZIATE ANCHE LE LINEE BUS DELLA CAPITALE E DI COTRAL

INFINE A PRIVERNO, IN PROVINCIA DI FROSINONE OGGI E DOMANI AL VIA L’ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE SU SCALA REALE. COINVOLGERA CIRCA 500 PERSONE. PERTANTO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA SAN LORENZO E IN VIA CONSOLARE. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI

