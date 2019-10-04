Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 4 OTTOBRE2019 ORE 15.20 ALESSANDRO CECATI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ALESSANDRO CECATI
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI OSTIENSE E TUSCOLANA
IN INTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E L’A24 ROMA-TERAMO E PIU’ AVANTI TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA, MENTRE NEL SENSO OPPOSTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA
CODE PER LAVORI DI ANAS SULLA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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