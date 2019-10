Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 4 OTTOBRE 2019 ORE 16.20 ALESSANDRO CECATI

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E CASILINA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA, MENTRE NEL SENSO OPPOSTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

PERMANGONO LE CODE PER LAVORI DI ANAS SULLA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

CODE SULLA VIA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA

SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA SCAFA E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANAIN DIREZIONE OSTIA

