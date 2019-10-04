Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 4 OTTOBRE2019 ORE 17.05 ALESSANDRO CECATI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ALESSANDRO CECATI
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA BOCCEA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA, MENTRE NEL SENSO OPPOSTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SULLA VIA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
CODE A TRATTI SULLA VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE SULLA VIA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA SCAFA E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANAIN DIREZIONE OSTIA
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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