Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 4 OTTOBRE2019 ORE 17.35 ALESSANDRO CECATI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ALESSANDRO CECATI
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA BOCCEA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SULLA VIA CASSIA VEIENTANA CODE ALL’ALTEZZA DI FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO
CODE SULLA VIA NETTUNENSE NEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
CODE SULLA VIA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA SCAFA E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANAIN DIREZIONE OSTIA
TRASPORTO PUBBLICO: CHIUSA LA STAZIONE OTTAVIANO DELLA METRO A PER INTERVENTO FORZE DELL’ORDINE. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI
INOLTRE RICORDIAMO CHE NELLE GIORNATE DEL 5 E 6 OTTOBRE LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA SARA’ INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
RESTERA’ ATTIVA LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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