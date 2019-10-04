Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 4 OTTOBRE2019 ORE 18.05 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ALESSANDRO CECATI
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA BOCCEA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E L’A24 ROMA-TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SULLA VIA CASSIA VEIENTANA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA PARCO DEI MEDICI E L’OSTIENSE IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA PONTINA CODE TRA CINQUE PODERI E TUFETTO IN DIREZIONE LATINA
CODE SULLA VIA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
TRASPORTO PUBBLICO: RIAPERTA LA STAZIONE OTTAVIANO DELLA METRO A
INOLTRE RICORDIAMO CHE NELLE GIORNATE DEL 5 E 6 OTTOBRE LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA SARA’ INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
RESTERA’ ATTIVA LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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