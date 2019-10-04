Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 4 OTTOBRE2019 ORE 19.05 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ALESSANDRO CECATI
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI TOR CERVARA E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO , NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA LA TANGENZIALE EST E VIA TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SULLA VIA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
TRASPORTO PUBBLICO: RICORDIAMO CHE NELLE GIORNATE DEL 5 E 6 OTTOBRE LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA SARA’ INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
RESTERA’ ATTIVA LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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