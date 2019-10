Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 4 OTTOBRE2019 ORE 19.35 ALESSANDRO CECATI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ALESSANDRO CECATI

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA E PIU’ AVANTI CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

SULLA VIA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA VIA APPIA TRAFFICO INTENSO NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA

CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

TRASPORTO PUBBLICO: RICORDIAMO CHE NELLE GIORNATE DEL 5 E 6 OTTOBRE LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA SARA’ INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

RESTERA’ ATTIVA LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA

PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral