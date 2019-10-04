Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 4 OTTOBRE 2019 ORE 20.20 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BEN RITROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA
SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA APPIA TRAFFICO INTENSO NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
TRASPORTO PUBBLICO: RICORDIAMO CHE NELLE GIORNATE DEL 5 E 6 OTTOBRE LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA SARA’ INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
RESTERA’ ATTIVA LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-REBIBBIA
DA ALESSANDRO CECATI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
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