Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 4 OTTOBRE 2020 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLAZIONE RISULTA INFATTI SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.
DIAMO ALLORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
A PARTIRE DA DOMANI 5 OTTOBRE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI, SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA RESTERÀ CHIUSA LA STAZIONE DI CASTRO PRETORIO, I TRENI TRANSITERANNO DUNQUE SENZA FERMARSI.
INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE LA REGIONE LAZIO HA DIRAMATO L’ORDINANZA CHE OBBLIGA SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE DI INDOSSARE LA MASCHERINA NEI LUOGHI ALL’APERTO, DURANTE L’INTERA GIORNATA,
L’OBBLIGO RIMANE ESCLUSO PER I BAMBINI AL DI SOTTO DEI SEI ANNI, PER I PORTATORI DI PATOLOGIE INCOMPATIBILI CON L’USO DELLA MASCHERINA E DURANTE L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVA
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral