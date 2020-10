Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 4 OTTOBRE 2020 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI

APRIAMO CON LA CASSIA VEIENTANA, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA VIA DI SANTA CORNELIA E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DI ROMA. AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA.

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

IN VIA APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, ARICCIA E GENZANO, ANCHE IN QUESTO CASO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE È TORNATA REGOLARE.

INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE LA REGIONE LAZIO HA DIRAMATO L’ORDINANZA CHE OBBLIGA DI INDOSSARE LA MASCHERINA NEI LUOGHI ALL’APERTO, DURANTE L’INTERA GIORNATA.

L’OBBLIGO RIMANE ESCLUSO PER I BAMBINI AL DI SOTTO DEI SEI ANNI, PER I PORTATORI DI PATOLOGIE INCOMPATIBILI CON L’USO DELLA MASCHERINA E DURANTE L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVA.

