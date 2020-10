Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2020 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 4 OTTOBRE 2020 ORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI

IN APERTURA LA A24 ROMA-TERAMO DOVE PER INCIDENTE SI STA IN CODA IN COMPLANARE ALTEZZA LUNGHEZZA IN DIREZIONE RACCORDO

SEMPRE SULLA A24 TRAFFICO CONGESTIONATO SEMPRE IN DIREZIONE ROMA TRA TORANO E PIETRASECCA

CAUSA INCIDENTE SI STA IN CODA ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

MENTRE PER VEICOLO IN PANNE, SI RALLENTA SULLA A1 ROMA-NAPOLI ALTEZZA VALMONTONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

PASSIAMO ALLA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE

IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA APPIA, DOVE SONO IN CORSO GLI INTERVENTI TECNICI DEI VIGILI DEL FUOCO, RESTA APERTA SOLO LA CORSIA DI SORPASSO.

IL TRAFFICO E’ ANCORA DEVIATO SULL’ARDEATINA E CODE A PARTIRE DALLA PONTINA

RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA VIA APPIA, DA VIA DEI LAGHI

IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA BUFALOTTA E IL NODO CON LA A24 ROMA TERAMO

PERMANGONO INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRENOVA, PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO RACCORDO

E SEMPRE IN DIREZIONE GRA, SI STA IN FILA ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD A PARTIRE DA SETTEBAGNI

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO IN DIREZIONE CENTRO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

DA DOMANI LUNEDÌ 5 OTTOBRE, LA STAZIONE CASTRO PRETORIO DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA RESTERÀ CHIUSA, PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI.

I TRENI TRANSITERANNO SENZA FERMARE.

A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI LA VICINA FERMATA TERMINI O I BUS DELLA LINEA INTEGRATIVA S01 PONTE MAMMOLO-PORTONACCIO- POLICLINICO-TERMINI, CHE EFFETTUERANNO UNA FERMATA AGGIUNTIVA IN VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA

PER TUTTI I DETTAGLI E LE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE VI INVITIAMO SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE LA REGIONE LAZIO HA DIRAMATO L’ORDINANZA CHE OBBLIGA DI INDOSSARE LA MASCHERINA NEI LUOGHI ALL’APERTO, DURANTE L’INTERA GIORNATA.

L’OBBLIGO RIMANE ESCLUSO PER I BAMBINI AL DI SOTTO DEI SEI ANNI, PER I PORTATORI DI PATOLOGIE INCOMPATIBILI CON L’USO DELLA MASCHERINA E DURANTE L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVA.

