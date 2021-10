Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2021 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 4 OTTOBRE 2021 ORE 15:20 FEDERICO MONTI

APRIAMO CON LA VIABILITÀ DEL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALANDO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 E LA PRENESTINA; MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA PONTINA E LAURENTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

E, SEMPRE SULLA TANGENZIALE, DISAGI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA RODOLFO LANCIANI E LO SVINCOLO PER L’A24 IN DIREZIONE EST.

A ROMA, NEL QUARTIERE OSTIENSE, RESTA CHIUSO AL TRAFFICO LOCALE IL PONTE DELL’INDUSTRIA ALTRIMENTI NOTO COME PONTE DI FERRO, A SEGUITO DELL’INCENDIO DIVAMPATO NELLA SERATA DI SABATO SCORSO. BUS DI ZONA DEVIATI SU PERCORSI ALTERNATIVI.

INFINE CODE SULL’ARDEATINA TRA VIA DI FIORANELLO E IL DIVINO AMORE NELLE DUE DIREZIONI.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO. NEL COMUNE DI ROMA, IN CONCOMITANZA CON LA CHIUSURA SCOLASTICA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLE LINEE S, È SOSPESO FINO A DOMANI 5 OTTOBRE. RIPRENDERÀ REGOLARMENTE DA MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE.

INOLTRE SEMPRE DAL 6 OTTOBRE LA LINEA S15 ACILIA-PIRAMIDE PROLUNGHERÀ L’ORARIO POMERIDIANO DALLE ORE 13 FINO ALLE 19.00 PER ANDARE INCONTRO ALLE ESIGENZE DI STUDENTI E LAVORATORI.

