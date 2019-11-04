Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DEL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON L’A1 ROMA-NAPOLI, INCIDENTE GENERA CODE TRA BIVIO A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD E IL NODO CON LA A24 ROMA-TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE
PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO:
IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA CASSIA BIS A FLAMINIA E CASILINA AD APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA DA VIA PRENESETINA A VIA NOMENTANA
CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO A TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO E PROSEGUENDO SULLA A24 SEMPRE CODE DA SETTECAMINI AL GRA IN DIREZIONE ROMA
CODE ANCHE SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD DA VIA DI VERMICINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SULLA PONTINA SEGNALIAMO INFINE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA POMEZIA AL RACCORDO IN DIREZIONE EUR
IL TRASPORTO PUBBLICO
SEGNALIAMO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE MANZONI DELLA METRO A PER GUASTO TECNICO. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. UTILIZZARE STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI
MENTRE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO TRAFFICO RALLENTATO SULLA LINEA ALTA VELOCITA NAPOLI-ROMA PER UN INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI ANAGNI. RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
INFINE PER IL TRASPORTO MARITTIMO, LA CORSA UNITA VELOCE LAZIOMAR PONZA-FORMIA DELLE 7:45 E STATA CANCELLATA PER CONDIZIONI METEO AVVERSE
DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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