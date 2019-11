Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 08.05 FEDERICO DI LERNIA

APRIAMO CON L’A1 ROMA-NAPOLI, INCIDENTE GENERA CODE IL TRA BIVIO A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD E IL NODO CON LA A24 ROMA-TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE

PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI DA PRENESTINA A NOMENTANA, DA SALARIA A CASSIA BIS E DA CASSIA A OSTIENSE

MENTRE IN INTERNA LUNGHE CODE DA CASILINA AD LAURENTINA E DA CASSIA BIS A FLAMINIA

CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO A TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA FIORENTINI E PORTONACCIO

CODE A TRATTI SULLA ROMA-FIUMICINO DAL VIADOTTO DELLA MAGLIANA AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

CODE ANCHE SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD DA VIA DI VERMICINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SULLA PONTINA SEGNALIAMO INFINE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA POMEZIA AL RACCORDO IN DIREZIONE EUR

CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA PINDARO ALL’EUR IN DIREZIONE CENTRO

IL TRASPORTO PUBBLICO

SEGNALIAMO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE MANZONI DELLA METRO A PER GUASTO TECNICO. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. UTILIZZARE STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI

MENTRE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ALTA VELOCITA NAPOLI – ROMA PER UN INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI ANAGNI. RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN DIREZIONE ROMA, MENTRE I TRENI IN DIREZIONE NAPOLI VERRANNO DEVIATI VIA CASSINO CON RITARDI FINO A 50 MINUTI.

