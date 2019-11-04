Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 09.05 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SP1 CIMINA IN PROVINCIA DI VITERBO DOPO LA CHIUSURA A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN ALBERO
SULL’A1 ROMA-NAPOLI, PERMAGONO CODE FINO A 6KM PER INCIDENTE TRA BIVIO A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD E IL NODO CON LA A24 ROMA-TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE
PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA LUNGHE CODE DA PISANA A VIA TIBURTINA, E DA CASSIA A VIA AURELIA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA DA CASSIA E SALARIA, DA BUFALOTTA A VIA TIBURTINA E DA CASILINA A OSTIENSE
CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO A TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA SI RALLENTA DA TOR CERVARA AL RACCORDO
CODE PER INCIDENTE SULLA ROMA-FIUMICINO DAL RACCORDO ALLA COLOMBO IN DIREZIONE EUR
SULLA PONTINA SI STA IN FILA DA CASTEL DI DECIMA AL RACCORDO IN DIREZIONE EUR
CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA PINDARO ALL’EUR IN DIREZIONE CENTRO
IL TRASPORTO PUBBLICO
SEGNALIAMO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE MANZONI DELLA METRO A PER GUASTO TECNICO. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. UTILIZZARE STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI
PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO LA CANCELLAZIONE DELLA CORSA NAVE FORMIA-VENTOTENE DELLE 9:15 PER CONDIZIONI METEO AVVERSE
DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO. AL PROSSIMO NOTIZIARIO
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