Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 09.05 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SP1 CIMINA IN PROVINCIA DI VITERBO DOPO LA CHIUSURA A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN ALBERO

SULL’A1 ROMA-NAPOLI, PERMAGONO CODE FINO A 6KM PER INCIDENTE TRA BIVIO A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD E IL NODO CON LA A24 ROMA-TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE

PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA LUNGHE CODE DA PISANA A VIA TIBURTINA, E DA CASSIA A VIA AURELIA

MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA DA CASSIA E SALARIA, DA BUFALOTTA A VIA TIBURTINA E DA CASILINA A OSTIENSE

CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO A TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA SI RALLENTA DA TOR CERVARA AL RACCORDO

CODE PER INCIDENTE SULLA ROMA-FIUMICINO DAL RACCORDO ALLA COLOMBO IN DIREZIONE EUR

SULLA PONTINA SI STA IN FILA DA CASTEL DI DECIMA AL RACCORDO IN DIREZIONE EUR

CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA PINDARO ALL’EUR IN DIREZIONE CENTRO

IL TRASPORTO PUBBLICO

SEGNALIAMO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE MANZONI DELLA METRO A PER GUASTO TECNICO. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. UTILIZZARE STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI

PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO LA CANCELLAZIONE DELLA CORSA NAVE FORMIA-VENTOTENE DELLE 9:15 PER CONDIZIONI METEO AVVERSE

DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO. AL PROSSIMO NOTIZIARIO

Servizio fornito da Astral