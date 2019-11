Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 09.35 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA A1 FIRENZE-ROMA CODE PER INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE ROMA

INCIDENTE GENERA CODE ANCHE SULLA BRACCIANENSE TRA VIA CASSIA A VIA DELLA STORTA NEI DUE SENSI

PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA LUNGHE CODE DA AURELIA A VIA OSTENSE, DA VIA DELLA CECCHIGNOLA A VIA APPIA E DA CASILINA A TIBURTINA

MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA DA CASSIA BIS E SALARIA, DA BUFALOTTA A VIA TIBURTINA E DA CASILINA A OSTIENSE

CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO A TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA SI RALLENTA DA TOR CERVARA AL RACCORDO

CODE PER INCIDENTE SULLA ROMA-FIUMICINO DAL RACCORDO ALLA COLOMBO IN DIREZIONE EUR

SULLA PONTINA SI STA IN FILA DA CASTEL DI DECIMA AL RACCORDO IN DIREZIONE EUR

SU VIA APPIA CODE A TRATTI DA ALBANO LAZIALE A AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA PINDARO ALL’EUR IN DIREZIONE CENTRO

IL TRASPORTO PUBBLICO

SEGNALIAMO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE MANZONI DELLA METRO A PER GUASTO TECNICO. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. UTILIZZARE STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI

