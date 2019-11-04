Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 09.35 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 FIRENZE-ROMA CODE PER INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE ROMA
INCIDENTE GENERA CODE ANCHE SULLA BRACCIANENSE TRA VIA CASSIA A VIA DELLA STORTA NEI DUE SENSI
PROSEGUIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA LUNGHE CODE DA AURELIA A VIA OSTENSE, DA VIA DELLA CECCHIGNOLA A VIA APPIA E DA CASILINA A TIBURTINA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA DA CASSIA BIS E SALARIA, DA BUFALOTTA A VIA TIBURTINA E DA CASILINA A OSTIENSE
CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO A TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA SI RALLENTA DA TOR CERVARA AL RACCORDO
CODE PER INCIDENTE SULLA ROMA-FIUMICINO DAL RACCORDO ALLA COLOMBO IN DIREZIONE EUR
SULLA PONTINA SI STA IN FILA DA CASTEL DI DECIMA AL RACCORDO IN DIREZIONE EUR
SU VIA APPIA CODE A TRATTI DA ALBANO LAZIALE A AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA PINDARO ALL’EUR IN DIREZIONE CENTRO
IL TRASPORTO PUBBLICO
SEGNALIAMO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE MANZONI DELLA METRO A PER GUASTO TECNICO. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. UTILIZZARE STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI
DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, VI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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