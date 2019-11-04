Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA PONTINA CHE CENEGRA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE ROMA
INCIDENTE GENERA CODE SULLA BRACCIANENSE TRA VIA CASSIA A VIA DELLA STORTA NEI DUE SENSI
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI STA IN FILA DALLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD A VIA NOMENTANA. IN INTERNA ANCORA LUNGHE CODE DALLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA ROMA-FIUMICINO
SEMPRE SULLA ROMA-FIUMICINO SI STA IN CODA DA ANSA DEL TEVERE AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA E DALLA COLOMBO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO A TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA SI RALLENTA DA TOR CERVARA AL RACCORDO
SU VIA SALARIA CODE DA VIA CASALE DELLA MARCIGLIANA A VIA ANGELO BANTI NEI DUE SENSI
RICORDIAMO CHE DA OGGI ENTRERA IN VIGORE ANCHE PER I VEICOLI DIESEL EURO 3 IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PERMANENTE NELLA ZTL ANELLO FERROVIARIO, CHE INCLUDE LE ZONE CENTRALI E SEMICENTRALI DELLA CAPITALE. IL PROVVEDIMENTO SARÀ IN VIGORE 24 ORE SU 24 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, FESTIVI ESCLUSI.
IL TRASPORTO PUBBLICO
SEGNALIAMO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE MANZONI DELLA METRO A PER GUASTO TECNICO. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. UTILIZZARE STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA FL6 ROMA-NAPOLI VIA CASSINO PER GUASO AI PASSAGGI A LIVELLO FRA ACERRA E CANCELLO. RITARDI FINO A 50 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO
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