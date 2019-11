Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON LA A1 FIRENZE-ROMA DOVE UN INCIDENTE HA GENERATO 7KM DI CODA TRA ORTE E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE

ANCORA CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA CHE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE ROMA E SULLA BRACCIANENSE TRA VIA CASSIA A VIA DELLA STORTA NEI DUE SENSI

UN INCIDENTE GENERA CODE ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA DI MALAFEDE DIREZIONE ROMA

SU VIA SALARIA CODE DA VIA CASALE DELLA MARCIGLIANA A VIA ANGELO BANTI NEI DUE SENSI ANCHE PER INCIDENTE

SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO è IN VIA DI NORMALIZZAZIONE, RESTANO SPORADICI RALLENTAMENTI IN INTERNA NEI PRESSI DELLE USCITE TUSCOLANA E ROMA FIUMICINO IN ESTERNA NEI PRESSI DELL’USCITA DELLA A24

SULLA ROMA-FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO

CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO A TOGLIATTI DIREZIONE CENTRO

RICORDIAMO CHE DA OGGI ENTRERA IN VIGORE ANCHE PER I VEICOLI DIESEL EURO 3 IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PERMANENTE NELLA ZTL ANELLO FERROVIARIO, CHE INCLUDE LE ZONE CENTRALI E SEMICENTRALI DELLA CAPITALE. IL PROVVEDIMENTO SARÀ IN VIGORE 24 ORE SU 24 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, FESTIVI ESCLUSI.

IL TRASPORTO PUBBLICO

SEGNALIAMO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE MANZONI DELLA METRO A PER GUASTO TECNICO. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. UTILIZZARE STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CIRCOLAZIONE FORTEMENTE RALLENTATA SULLA FL6 ROMA-NAPOLI VIA CASSINO PER GUASTO AI PASSAGGI A LIVELLO FRA ACERRA E CANCELLO. RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral