Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO ANCORA CON LA A1 FIRENZE-ROMA DOVE SONO ANCORA PRESENTI CODE PER INCIDENTE TRA ORTE E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE

SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE LA VIABILITà RISULTA REGOLARE

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI DA LA GIUSTINIANA ALLA OLGIATA NEI DUE SENSI

SULLA NOMENTANA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA CASILINA CODE A TRATTI DA GIARDINETTI A FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

RICORDIAMO CHE DA OGGI ENTRERA IN VIGORE ANCHE PER I VEICOLI DIESEL EURO 3 IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PERMANENTE NELLA ZTL ANELLO FERROVIARIO, CHE INCLUDE LE ZONE CENTRALI E SEMICENTRALI DELLA CAPITALE. IL PROVVEDIMENTO SARÀ IN VIGORE 24 ORE SU 24 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, FESTIVI ESCLUSI.

IL TRASPORTO PUBBLICO

SEGNALIAMO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE MANZONI DELLA METRO A PER GUASTO TECNICO. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. UTILIZZARE STAZIONI VITTORIO EMANUELE E SAN GIOVANNI

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA ROMA-FIRENZE PER UN INCONVENIENTE SULLA LINEA FERROVIARIA TRA LE LOCALITÀ DI CHIUSI E PANICALE. RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO

Servizio fornito da Astral