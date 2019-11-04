Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;
CODE SULLA VIA CASSIA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA CAMPAGNANO E CESANO IN DIREZIONE ROMA;
LUNGHE CODE ANCHE SULLA VIA SALARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E VIA DI SANT’ALESSANDRO IN PROSSIMITA’ DELL’ALLACCIO COL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA FINOCCHO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MACCHIA SAPONARA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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