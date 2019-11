Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 FEDERICO MONTI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE. SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;

CODE SULLA VIA CASSIA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA CAMPAGNANO E CESANO IN DIREZIONE ROMA;

LUNGHE CODE ANCHE SULLA VIA SALARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;

TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E VIA DI SANT’ALESSANDRO IN PROSSIMITA’ DELL’ALLACCIO COL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI;

TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA FINOCCHO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MACCHIA SAPONARA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA.

DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

