Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA TUSCOLANA, E, AVANTI, TRA LA A24 E LA NOMENTANA; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA;
CODE PER INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO TRA LO SVINCOLO PER LA ROMA-TARQUINIA E PARCO LEONARDO IN DIREZIONE AEROPORTO;
PERMANGONO CODE SULLA VIA CASSIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA CAMPAGNANO E CESANO IN DIREZIONE ROMA. SEMPRE SULLA VIA CASSIA, TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SI PROCEDE A RILENTO INOLTRE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E SETTEBAGNI NELLE DUE DIREZIONI;
FORTI RALLENTAMENTI SONO REGISTRATI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIALE ALESSANDRINO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral