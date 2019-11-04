Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE, TRA BUFALOTTA E APPIA;
TRAFFICO ANCORA BLOCCATO A SEGUITO DI UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA A91 ROMA-FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DI PARCO LEONARDO IN DIREZIONE AEROPORTO. CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO PER INTERVENTO DI ELIAMBULANZA. CODE A PARTIRE DALLA NUOVA FIERA DI ROMA E, IN SENSO CONTRARIO, TRA L’AEROPORTO E PARCO LEONARDO STESSO.
SI RALLENTA POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE RACCORDO;
SULLA VIA CASSIA TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
INCOLONNAMENTI SULLA VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI MENTANA E AVANTI IN PROSSIMITA’ DI TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
FORTI RALLENTAMENTI SONO REGISTRATI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIALE ALESSANDRINO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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