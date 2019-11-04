Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA BIS E TUSCOLANA;
TRAFFICO ANCORA BLOCCATO A SEGUITO DI UN INCIDENTE SULL’INTERO TRATTO ESTERNO DELL’AUTOSTRADA A91 ROMA-FIUMICINO. CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO PER INTERVENTO DI ELIAMBULANZA. CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA TARQUINIA-ROMA FINO ALL’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
SI RALLENTA POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL GRA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
FORTI RALLENTAMENTI SONO REGISTRATI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIALE ALESSANDRINO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.
INFINE, TRAFFICO INTENSO CON CODE SULLA VIA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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