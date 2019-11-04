Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER LA CASSIA BIS E L’APPIA, E, AVANTI, TRA PISANA E AURELIA.
TRAFFICO ANCORA BLOCCATO A SEGUITO DI UN INCIDENTE SULL’INTERO TRATTO ESTERNO DELL’AUTOSTRADA A91 ROMA-FIUMICINO. CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO PER INTERVENTO DI ELIAMBULANZA. CODE A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA TARQUINIA-ROMA FINO ALL’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEI FIORENTINI E L’ALLACCIO COL GRA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SI RALLENTA POI SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA;
FORTI RALLENTAMENTI SONO REGISTRATI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIALE ALESSANDRINO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SI PROCEDE A RILENTO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TOR CERVARA, ANCORA UNA VOLTA NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.
INFINE, TRAFFICO INTENSO CON CODE SULLA VIA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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