Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER LA CASSIA BIS E L’APPIA, E, AVANTI, TRA PISANA E AURELIA.
TRAFFICO ANCORA BLOCCATO A SEGUITO DI UN INCIDENTE SULL’INTERO TRATTO DELL’AUTOSTRADA A91 ROMA-FIUMICINO, SIA INTERNA CHE ESTERNA. CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO. CODE A PARTIRE DAL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FINO ALLO SVINCOLO CON L’AUTOSTRADA TARQUINIA-ROMA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEI FIORENTINI E L’ALLACCIO COL GRA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA CIRCONVALLAZIONE AURELIA IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA VIA CASSIA TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SI PROCEDE A RILENTO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TOR CERVARA, ANCORA UNA VOLTA NELLE DUE DIREZIONI;
FORTI RALLENTAMENTI SONO REGISTRATI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIALE ALESSANDRINO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.
INFINE, TRAFFICO INTENSO CON CODE SULLA VIA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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