Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA CASILINA; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’APPIA, E, AVANTI, TRA PISANA E AURELIA.
TRAFFICO ANCORA BLOCCATO A SEGUITO DI DUE INCIDENTI SULL’INTERO TRATTO DELL’AUTOSTRADA A91 ROMA-FIUMICINO, SIA INTERNA CHE ESTERNA, CON CODE DAL VIADOTTO DELLA MAGLIANA FINO ALL’AEROPORTO. CHIUSA LA CARREGGIATA A PARTIRE DALLO SVINCOLO CON L’AUTOSTRADA A12 TARQUINIA-ROMA IN DIREZIONE FIUMICINO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEI FIORENTINI E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO E, IN SENSO CONTRARIO, TRA IL RACCORDO E PORTONACCIO;
INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUDE DELL’A1 TRA TORRENOVA E L’ALLACCIO COL RACCORDO CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO.
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA CIRCONVALLAZIONE AURELIA IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA VIA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
FORTI RALLENTAMENTI SONO REGISTRATI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIALE ALESSANDRINO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.
INFINE, TRAFFICO INTENSO CON CODE SULLA VIA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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