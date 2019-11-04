Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 4 NOVEMBRE 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN PROGRESSIVA RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E L’ARDEATINA.
TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO, DOVE È STATO RIAPERTO AL TRAFFICO IL TRATTO DALLO SVINCOLO CON L’AUTOSTRADA A12 TARQUINIA-ROMA ALL’AEROPORTO. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI TRA IL RACCORDO E PONTE GALERIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
CODE SULLA VIA PONTINA TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA.
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.
ERA L’ULTIMO AGGIORNAMENTO, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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