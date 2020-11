Viabilità Roma Regione Lazio del 04-11-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 4 NOVEMBRE 2020 ORE 09.35 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

PARTIAMO DALL’A1 FIRENZE-ROMA DOVE AL MOMENTO TRA FABRO E ORVIETO IL TRATTO E’ CHIUSO PER INCIDENTE AL KM 449 IN DIREZIONE ROMA, SI REGISTRANO 6 KM DI CODA. USCITA CONSIGLIATA FABRO E PROSEGUIRE SULLA UMBRO CASENTINESE E RIENTRARE AD ORVIETO

CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER LAVORI TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR

SULL’APPIA PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA VIA DEI LAGHI E VIA DI CIAMPINO IN DIREZIONE DEL RACCORDO

CODE SULLA CASSIA VEIENTANA PER LAVORI TRA VIA DEL BACCANELLO E LO SVINCOLO PER FORMELLO IN DIREZIONE DI ROMA

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI OSSERVANDO LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 24 ALLE ORE 5. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE NUOVE NORME DELLA REGIONE LAZIO POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL.

DA WILLIAMS TALARICO PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral