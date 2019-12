Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 4 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA DA VIA CASILINA A VIA ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO I NTENSO DAL RACCODO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA

CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA DEL MARE TRA ACILIA E VITINIA IN DIREZIONE ROMA

E SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA PINDARO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE EUR

RICORDIAMO INFINE CHE LA SP4 SETTEVENE-PALO RESTERA CHIUSA FINO ALLA FINE DEI LAVORI DI PULIZIA DOPO LA FRANA DEI GIORNI SCORSI

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CIRCOLAZIONE RALLENTATAPER GUASTO TECNICO SULLA FL6 ROMA CASSINO CON RITARDI FINO A 60 MIN E SULLA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA CON RITARDI FINO A 20 MIN

DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral