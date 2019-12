Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 4 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA DA VIA CASILINA A VIA ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA A24 ROMA-TERAMO E LA BUFALOTTA E PIU AVANTI CODE A TRATTI DALLA CASSIA ALL’OSTIENSE

SULLA ROMA FIUMICINO, RALLENTAMENTI DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA

SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA VIA PINDARO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE EUR

SU VIA APPIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA ALBANO LAZIALE AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

RICORDIAMO CHE LA SP4 SETTEVENE-PALO RESTERA CHIUSA FINO ALLA FINE DEI LAVORI DI RIPRESITINO DOPO LA FRANA DEI GIORNI SCORSI

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER GUASTO TECNICO SULLA FL6 ROMA CASSINO CON RITARDI FINO AD 80MIN PER UN GUASTO ALLA LINEA DI CEPRANO

E SEMPRE PER GUASTO TECNICO SULLA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA SEGNALIAMO RITARDI FINO A 20 MIN

PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral