Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 4 DICEMBRE 2019 ORE 08.35 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN FEDERICO DI LERNIA
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA NOMENTANA E DALLA CASILINA ALLA COLOMBO MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA A24 ROMA-TERAMO E LA BUFALOTTA E PIU AVANTI CODE A TRATTI DALLA CASSIA E L’AURELIA E TRA LA ROMA FIUMICINO E LA COLOMBO
SULLA ROMA FIUMICINO, INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
ANALOGA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA VIA LAURENTINA A CASTEL DI DECIMA E PIU AVANTI DA SPINACETO AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA VIA PINDARO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE EUR
CODE PER INCIDENTE SU VIA LAURENTINA DA VIA DI VALLERANELLO A VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE IN DIREZIONE CENTRO
SU VIA APPIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA ALBANO LAZIALE AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA GIUSTINIANA E OLGIATA NEI DUE SENSI
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO RITARDI FINO A 20 MIN SULLA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA PER UN GUASTO ALLA LINEA A FORMIA.
RITARDI ANCHE ALLA ROMA – FIUMICINO AEROPORTO PER GUASTO A PONTE GALERIA.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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