Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 4 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA CASILINA E DALLA PRENESTINA ALLA CASSIA BIS ANCHE PER INCIDENTE
IN INTERNA CODE DALLA CASSIA BIS ALLA ROMA-TERAMO E DALLA CASILINA ALL’OSTIENSE
SULLA ROMA FIUMICINO, INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
ANALOGA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO
SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA E PIU AVANTI DA SPINACETO AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE DA VIA PINDARO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE EUR
CODE PER INCIDENTE SU VIA LAURENTINA DA VIA DI VALLERANELLO A VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE IN DIREZIONE CENTRO
SU VIA APPIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA ALBANO LAZIALE AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA GIUSTINIANA E OLGIATA NEI DUE SENSI
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO RITARDI FINO A 20 MIN SULLA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA PER UN GUASTO ALLA LINEA A FORMIA.
RITARDI FINOA 15 MIN ANCHE ALLA FL1 ROMA – FIUMICINO AEROPORTO PER GUASTO A PONTE GALERIA
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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