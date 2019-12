Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 4 DICEMBRE 2019 ORE 09.35 FEDERICO DI LERNIA

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA DALLA PORTUENSE ALL’APPIA E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA

IN INTERNA CODE DALLA A1 FIRENZE ROMA ALLA PRENESTINA E A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’OSTIENSE ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE

SULLA ROMA FIUMICINO, INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR

ANALOGA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO

SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO DA POMEZIA A CASTEL ROMANO E PIU AVANTI DA SPINACETO AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA GIUSTINIANA E OLGIATA NEI DUE SENSI

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO

RALLENTAMENTI SULLA LINEA FL6 ROMA – CASSINO, COLPITA NEGLI SCORSI GIORNI DA UN FORTE MALTEMPO CHE HA CAUSATO UNO SMOTTAMENTO DELLA MASSICCIATA FRA LE STAZIONI DI CEPRANO E CECCANO CON RIPERCUSSIONI SULLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIAC ON RALLENTAMENTI FINO A 90 MIN

RITARDI FINO A 20 MIN SULLA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA PER UN GUASTO ALLA LINEA A FORMIA.

MENTRE PER IL TRASPORTO MARITTIMO A CAUSA DI CONDIZIONI METEO AVVERSE LE CORSE UNITà VELOCE FORMIA-PONZA DELLE 14:30 E FORMIA-VENTOTENE DELLE 15:30 SONO STATE SOPPRESSE

