Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 10:30

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA DALLA ROMA-FIUMUCINO ALLA ANAGNINA E DALLA A24 ROMA-TERAMO ALLA NOMENTANA

IN INTERNA CODE DALLA A1 DIRAMAZIONE ROMA NORD ALLA A24 ROMA TERAMO E DALLA ANAGNINA ALLA ARDEATINA

SULLA ROMA FIUMICINO, INCOLONNAMENTI ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO A TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI ALTEZZA CASTEL DI DECIMA E CODE DA CASTEL ROMANO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA

SULLA FLAMINIA CODE TRA MALBORGHETTO E CIMITERO FLAMINIO IN DIREZIONE ROMA

MENTRE PER IL TRASPORTO MARITTIMO A CAUSA DI CONDIZIONI METEO AVVERSE LE CORSE UNITà VELOCE FORMIA-PONZA DELLE 14:30 E FORMIA-VENTOTENE DELLE 15:30 SONO STATE SOPPRESSE

INOLTRE LA CORSA NAVE PONZA FORMIA DELLE 14:30 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 12:20

