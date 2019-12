Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 4 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA

APRIAMO SEGNALANDO LA CADUTA DI UN ALBERO SULLA SP279 ASSE ATTREZZATO CECCANO AL KM 0+100. PRESTARE ATTENZIONE.

LA VIABILITA RISULTA REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PERMANGONO TUTTAVIA SULLA ROMA FIUMICINO, INCOLONNAMENTI ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DA CASTEL ROMANO A POMEZIA PROSEGUENDO CODE ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI E PIU AVABTI DI NUIOVO RALLENTAMENTI TRA APRILIA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE LATINA

SULLA CASILINA CODE A TRATTI PRE TRAFFICO INTENSO DA GIARDINETTI A FINOCCHIO NEI DUE SENSI

SULLA FLAMINIA CODE TRA MALBORGHETTO E CIMITERO FLAMINIO IN DIREZIONE ROMA

RICORDIAMO CHE LA SP4 SETTEVENE-PALO RESTERA CHIUSA FINO ALLA FINE DEI LAVORI DI RIPRESITINO DOPO LA FRANA DEI GIORNI SCORSI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA METRO C E SULLA METRO A

MENTRE PER IL TRASPORTO MARITTIMO A CAUSA DI CONDIZIONI METEO AVVERSE LE CORSE UNITAVELOCE FORMIA-PONZA DELLE 14:30 E FORMIA-VENTOTENE DELLE 15:30 SONO STATE SOPPRESSE

INOLTRE LA CORSA NAVE PONZA FORMIA DELLE 14:30 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 12:20

