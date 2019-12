Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 4 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA

INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO SEGNALANDO LA CADUTA DI UN ALBERO SULLA SP279 ASSE ATTREZZATO CECCANO AL KM 0+100. PRESTARE ATTENZIONE.

CODE PER LAVORI SULLA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E PRIMAPORTA IN DIREZIONE ROMA. ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO

LA VIABILITA RISULTA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO TUTTAVIA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI NEI PRESSI DELL’USCITA APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGEZIALE EST DIREZIONE CENTRO

SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA CASTEL ROMANO A CAMPOVERDE IN DIREZIONE LATINA

SULLA CASILINA CODE A TRATTI PRE TRAFFICO INTENSO DA GIARDINETTI A FINOCCHIO NEI DUE SENSI

RICORDIAMO CHE LA SP4 SETTEVENE-PALO RESTERA CHIUSA FINO ALLA FINE DEI LAVORI DI RIPRESITINO DOPO LA FRANA DEI GIORNI SCORSI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA METRO C

MENTRE PER IL TRASPORTO MARITTIMO A CAUSA DI CONDIZIONI METEO AVVERSE LE CORSE UNITAVELOCE FORMIA-PONZA DELLE 14:30 E FORMIA-VENTOTENE DELLE 15:30 SONO STATE SOPPRESSE

