Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 4 DICEMBRE 2019 ORE 15.20 ALESSANDRO CECATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA.
PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OSTIENSE E L’APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LA TIBURTINA E LA PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI
CODE PER INCIDENTE SULLA VIA SALARIA TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE TRASPORTO FERROVIARIO: LA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCOLAZIONE E’ IN GRADUALE RIPRESA. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 35 MINUTI
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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