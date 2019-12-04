Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 4 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 ALESSANDRO CECATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA.
PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA PONTINA E L’APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA
TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA FLAMINIA CODE TRA CORSO FRANCIA E LABARO IN USCITA;
SULLA VIA NOMENTANA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE SULLA VIA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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