Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 4 DICEMBRE 2019 ORE 18.35 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA.
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA E PROSEGUENDO TRA LA BUFALOTTA E L’APPIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DEI FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO, NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST
CODE A TRATTI TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO
TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LASTORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
STESSA SITUAZIONE ANCHE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA FLAMINIA CODE TRA CORSO FRANCIA E LABARO IN USCITA;
SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
CODE SULLA VIA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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