Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 4 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA.
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E L’OSTIENSE E PIU’ AVANTI TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA LA NOMENTANA E L’APPIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO, NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST
CODE SULLA SALARIA TRA TENUTA SANTA COLOMBA E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA FLAMINIA CODE TRA CORSO FRANCIA E LABARO IN USCITA, E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO;
SULLA VIA APPIA CODE NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA
CODE SULLA VIA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI CASTEL FUSANO
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA PORTUENSE E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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