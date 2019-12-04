Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 4 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA.
SULLA STRADA PROVINCIALE 15 A TEVERINA CODE PER INCIDENTE TRA BIVIO DI CAPANNELLE E BIVIO CASTEL NUOVO DI PORTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA CODE TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA FLAMINIA CODE TRA CORSO FRANCIA E LABARO IN USCITA
CODE SULLA VIA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI CASTEL FUSANO
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA PORTUENSE E VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA IN DIREZIONE OSTIA
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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