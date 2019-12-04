Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 4 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA STRADA PROVINCIALE 41A VIA DEI CICLAMINI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA SAMBUCI E BIVIO PER SARACINESCO A CAUSA DI UNA FRANA.
SUL RACCORDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA ARDEATINA E APPIA,
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, NEL SENSO OPPOSTO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO
SULLA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE SULLA VIA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI CASTEL FUSANO
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA ALESSANDRO CECATI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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