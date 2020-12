Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 03 DICEMBRE 2020 ORE 08:05 FEDERICO ASCANI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E A24 ROMA-TERAMO.

SULL’A1 ROMA-FIRENZE DOVE SEGNALIAMO NEBBIA TRA CHIUSI E GUIDONIA MONTECELIO. PRESTARE ATTENZIONE.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA SALARIA CODE ALL’ALTEZZA DI FONTE DI PAPA IN DIREZIONE ROMA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA SULLA METROA CHIUSA FINO AL 6 DICEMBRE LA STAZIONE VITTORIO EMANUELE PER SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI:

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.

