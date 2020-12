Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 04 DICEMBRE 2020 ORE 20:20 FEDERICO MONTI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI SITUAZIONE IN PROGRESSIVA RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE.

SI SEGNALANO RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI SANTA COLOMBA NEI DUE SENSI DI MARCIA;

INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA TRA COLLEVERDE E L’ALLACCIO COL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.

ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, AUGURIAMO BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.

Servizio fornito da Astral