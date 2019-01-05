Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 07:30
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VIABILITA’ DEL 05 GENNAIO 2019 ORE 7.20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE.
IN CASO DI FONDO STRADALE GHIACCIATO O INNEVATO BISOGNA GUIDARE DOLCEMENTE, IN MODO FLUIDO E MODERANDO SEMPRE LA VELOCITÀ.
TRAFFICO IN GENERALE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PASSIAMO AL TRASPORTO METROFERROVIARIO: SULLA LINEA DELLA METRO C, LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA A CAUSA DI INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO, LA FREQUENZA È DI CIRCA 16 MINUTI;
ED INFINE SULLA TRATTA DELLA LINEA REGIONALE ROMA TIVOLI, FRA ROMA PRENESTINA E LUNGHEZZA IN DIREZIONE TIVOLI, LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA A CAUSA DI FURTO DI MATERIALE TECNICO. I TRENI REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI;
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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