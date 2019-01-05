Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 05 GENNAIO 2019 ORE 9.20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE.
IN CASO DI FONDO STRADALE GHIACCIATO O INNEVATO BISOGNA GUIDARE DOLCEMENTE, IN MODO FLUIDO E MODERANDO SEMPRE LA VELOCITÀ. PRESTARE ATTENZIONE QUINDI SULLE STRADE REGIONALI FORCA D’ACERO, SALTO CICOLANA, DI SORA E DELLA VANDRA. DOVE PER NEVE E GHIACCIO SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E SPAZZANEVE.
TRAFFICO IN GENERALE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PASSIAMO AL TRASPORTO METROFERROVIARIO: SULLA LINEA DELLA METRO C, LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA A CAUSA DI INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO, LA FREQUENZA È DI CIRCA 16 MINUTI;
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral