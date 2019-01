Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 11:30

VIABILITA’ DEL 05 GENNAIO 2019 ORE 11.20 GIANMARCO TULLI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

A CAUSA DEL CALO DELLE TEMPERATURE E L’ALTA PROBABILITA’ DI GHIACCIO SULLE STRADE RICORDIAMO CHE SU NEVE E GHIACCIO GLI SPAZI DI FRENATA AUMENTANO NOTEVOLMENTE È QUINDI NECESSARIO EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE.

IN CASO DI FONDO STRADALE GHIACCIATO O INNEVATO BISOGNA GUIDARE DOLCEMENTE, IN MODO FLUIDO E MODERANDO SEMPRE LA VELOCITÀ. PRESTARE ATTENZIONE QUINDI SULLE STRADE REGIONALI FORCA D’ACERO, SALTO CICOLANA, DI SORA E DELLA VANDRA. DOVE PER NEVE E GHIACCIO SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E SPAZZANEVE.

TRAFFICO IN GENERALE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE

DELLA PONTINA DOVE CI SONO CODE A TRATTI TRA SPINACETO E VIA DI TRIGORIA IN DIREZIONE LATINA

E DELLA CASILINA TRA BORGHESIANA E GRANITI IN ENTRAMBI I SENSI.

ED INFINE RICORDIAMO CHE DOMANI A ROMA DALLE 7.30 ALLE 14.30, SI SVOLGE LA 34° EDIZIONE DEL CORTEO “VIVA LA BEFANA” CHE PARTE DA LARGO GIOVANNI 23° PERCORRE VIA DELLA CONCILIAZIONE E ARRIVA IN PIAZZA SAN PIETRO. DEVIATE LE LINEE BUS 23-34-46-280.

DA GIANMARCO TULLI

