Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 12:30
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VIABILITA’ DEL 05 GENNAIO 2019 ORE 12.20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
IN CASO DI FONDO STRADALE GHIACCIATO O INNEVATO BISOGNA GUIDARE DOLCEMENTE, IN MODO FLUIDO E MODERANDO SEMPRE LA VELOCITÀ. PRESTARE ATTENZIONE QUINDI SULLE STRADE REGIONALI CASSIA, FORCA D’ACERO, SALTO CICOLANA, DI SORA, DELLA VANDRA. DOVE PER NEVE E GHIACCIO SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E SPAZZANEVE.
SUL RACCORDO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CENTRALE DEL LATTE E BUFALOTTA IN CARREGGIATA ESTERNA
SULLA PONTINA CI SONO CODE A TRATTI TRA SPINACETO E VIA DI TRIGORIA IN DIREZIONE LATINA
PERCORRENDO LA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E GRANITI IN ENTRAMBI I SENSI.
SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASSIA TRA LA STORTA E L’OLGIATA ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ED INFINE RICORDIAMO CHE DOMANI A ROMA DALLE 7.30 ALLE 14.30, SI SVOLGE LA 34° EDIZIONE DEL CORTEO “VIVA LA BEFANA” CHE PARTE DA LARGO GIOVANNI 23° PERCORRE VIA DELLA CONCILIAZIONE E ARRIVA IN PIAZZA SAN PIETRO. DEVIATE LE LINEE BUS 23-34-46-280.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO
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