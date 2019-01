Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2019 ore 13:30

VIABILITA’ DEL 05 GENNAIO 2019 ORE 13.20 GIANMARCO TULLI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA

SUL RACCORDO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA L’A24 ROMA-TERAMO E BUFALOTTA IN CARREGGIATA ESTERNA

SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO PER INCIDENTE TRA SPINACETO E VIA DI TRIGORIA IN DIREZIONE LATINA

CODE PER INCIDENTE SUL PONTE DELLA SCAFA ALTEZZA VIA DI TOR BOACCIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

PERCORRENDO LA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E L’OLGIATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SITUAZIONE ANALOGA SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E GRANITI ANCHE QUI IN ENTRAMBI I SENSI.

ED INFINE RICORDIAMO CHE È STATO ATTIVATO IL PIANO EMERGENZA NEVE PER OGGI E DOMANI; ALCUNI TRENI DELLE LINEE DEL TRASPORTO REGIONALE ROMA – SULMONA E ROMA TERMINI – CAMPOBASSO POTRANNO SUBIRE CANCELLAZIONI E RITARDI. MAGGIORI DETTAGLI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

